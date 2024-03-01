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1 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde kontrollü patlatma

1 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde kontrollü patlatma

Van'da 1 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan çığın ardından riskin tamamen ortadan kaldırılması için kontrollü patlatma gerçekleştirildi.

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Van’da 26 Şubat 2024'de düşen çığ sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Van-Hakkâri kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’nde çığ riskinin tamamen ortadan kaldırılması için yol ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çığ riskinin tamamen bertaraf edilmesi için kontrollü patlatma gerçekleştirdi. Yapılan patlatmanın ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

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