Cerrahi müdahale olmadan ağrılar gideriliyor

Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında Uzman Dr. Beşir Şahin İnceer, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Kahramanmaraş’ta Özel Sular Akademi Hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüyle hastaları cerrahi müdahale olmadan ağrılardan kurtarıyor.

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Kentte bugüne dek öncü çalışmalarla sağlık alanında önemli girişimlerde bulunan Özel Sular Akademi Hastanesi, bünyesine kattığı Uzman Dr. Beşir Şahin İnceer ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında 10 yıllık birikimle hastalara hizmet sunuyor. Hastanede, FTR ünitesi, kask iskelet sistemini etkileyen her türlü ağrı, özellikle romatizmal hastalıklar, spor yaralanmaları, kemik erimesi, skolyoz ve kifoz gibi omurga eğrilikleri, kemik kırkları ve ortopedik ameliyatlar sonrası kaybolan kas fonksiyonlarının geri kazanılması, beyin felci ve omurilik yaralanması gibi nörolojik hastalıklar başlıca tedavi edilen hastalıklar arasında yer alıyor. Bu hastalıkların tedavisinde günlük hayat aktivitelerinde bağımlılığı azaltmak, kas-iskelet sistemi fonksiyonlarının geri kazanılması, hastanın ağrılarının azaltılması gibi aktiviteler tedavide temeli oluşturuyor.