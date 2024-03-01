BIST 9.157
DOLAR 31,35
EURO 33,93
ALTIN 2.068,09
HABER /  SAĞLIK

Cerrahi müdahale olmadan ağrılar gideriliyor

Cerrahi müdahale olmadan ağrılar gideriliyor

Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında Uzman Dr. Beşir Şahin İnceer, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Kahramanmaraş’ta Özel Sular Akademi Hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüyle hastaları cerrahi müdahale olmadan ağrılardan kurtarıyor.

Abone ol

Kentte bugüne dek öncü çalışmalarla sağlık alanında önemli girişimlerde bulunan Özel Sular Akademi Hastanesi, bünyesine kattığı Uzman Dr. Beşir Şahin İnceer ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında 10 yıllık birikimle hastalara hizmet sunuyor. Hastanede, FTR ünitesi, kask iskelet sistemini etkileyen her türlü ağrı, özellikle romatizmal hastalıklar, spor yaralanmaları, kemik erimesi, skolyoz ve kifoz gibi omurga eğrilikleri, kemik kırkları ve ortopedik ameliyatlar sonrası kaybolan kas fonksiyonlarının geri kazanılması, beyin felci ve omurilik yaralanması gibi nörolojik hastalıklar başlıca tedavi edilen hastalıklar arasında yer alıyor. Bu hastalıkların tedavisinde günlük hayat aktivitelerinde bağımlılığı azaltmak, kas-iskelet sistemi fonksiyonlarının geri kazanılması, hastanın ağrılarının azaltılması gibi aktiviteler tedavide temeli oluşturuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İbrahim Tatlıses, İstanbul'da sahnelere döndü
İbrahim Tatlıses, İstanbul'da sahnelere döndü
Enerjisa ve Kontrolmatik çözüm ortaklığı için mutabakat anlaşması imzaladı
Enerjisa ve Kontrolmatik çözüm ortaklığı için mutabakat anlaşması imzaladı
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
Elazığ’da 15 ton kaçak alkol ele geçirildi!
Elazığ’da 15 ton kaçak alkol ele geçirildi!
Yüksekova’da karla mücadele çalışması sürüyor
Yüksekova’da karla mücadele çalışması sürüyor
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Ali Erbaş Cuma hutbesinde 'ömür sermayesini boşa harcatıyor' diyerek uyardı
Ali Erbaş Cuma hutbesinde 'ömür sermayesini boşa harcatıyor' diyerek uyardı
Kamyonet iş yerine uçarak girdi: 1 kişi yaralandı
Kamyonet iş yerine uçarak girdi: 1 kişi yaralandı
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria’da yeni bir "kaçak yerleşim birimi" kurdu!
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria’da yeni bir "kaçak yerleşim birimi" kurdu!
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır
Ancelotti, Arda'nın çok az süre alması hakkında konuştu
Ancelotti, Arda'nın çok az süre alması hakkında konuştu