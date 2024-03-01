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Kamyonet iş yerine uçarak girdi: 1 kişi yaralandı

Kamyonet iş yerine uçarak girdi: 1 kişi yaralandı

Mersin'de yoldan çıkan kamyonet kaldırıma vurduktan sonra havalanarak camı patlatıp, iş yerine daldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, dün merkez Mezitli İlçesi Akdeniz Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Volkswagen marka 34 CRF 019 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak havalandı. Havalanan kamyonet 5 basamak yukarıda olan iş yerinin camını patlatarak içeri girdi. O sırada camın önünde bulunan iş yeri sahibi Fırat Baykara yaralandı. Sürücü ise korkarak olay yerinden kaçtı.

Polisin çalışması sonucu yakalanan sürücü hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Yaralanan Baykara ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilerek tedavisi yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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