Gezici Araştırma'dan İstanbul anketi! CHP'li şirketin anketinde Murat Kurum öne geçti

Kamuoyunda, “CHP’nin anketçisi” olarak tanınan Murat Gezici'nin Gezici Araştırma şirketinin İstanbul anketinde AK Parti adayı Murat Kurum, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yarım puan önde gözüküyor.

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31 Mart seçimlerinde 30 gün kala anketler peş peşe açıklanmaya devam ediyor. Kamuoyunda, “CHP’nin anketçisi” olarak tanınan Murat Gezici'nin Gezici Araştırma şirketinin İstanbul anket sonuçları da çıktı. Gezici anketine göre Murat Kurum yarım puan öne geçti.

Murat Kurum 0.6 puan önde...

Gezici Araştırma'nın anketi de çarpıcı ipuçları barındırıyor. Gezici'nin anketinde "31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 44.1'i oyunu Murat Kurum'a vereceğini söylerken, katılımcıların yüzde 43.5'i ise oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini ifade etti.

Üçüncü sırada DEM adayı var

DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'a oy vereceğini söyleyenler yüzde 4.1, Zafer partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu'na oy vereceğini söyleyenler yüzde 3.1, Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz'e oy vereceğini söyleyenler ise yüzde 2.3 çıktı. İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'ya oy vereceğini söyleyenler ise 1.7'de kaldı.

Kamuoyunda, “CHP’nin anketçisi” olarak tanınan Murat Gezici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’un önde olduğunu söyledi.

Gezici, “Kentsel dönüşüm, su ve trafik sorunlarına kim çözüm bulur, dediğimizde Murat Kurum’un Ekrem İmamoğlu’ndan bir kaç puan önde olduğunu görüyoruz.” dedi.

Gezici’nin sözleri, “Birkaç puan dediyse kesin fark epey açılmıştır” yorumlarına neden oldu.