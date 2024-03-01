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Son antrenmanını yapan Boluspor, İzmir’e yola çıktı

Son antrenmanını yapan Boluspor, İzmir’e yola çıktı

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Boluspor, 7 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Bolu’da son antrenmanını yapan kırmızı-beyazlı ekip, İzmir’e yola çıktı.

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Trendyol 1. Lig’de 39 puanla 7. sırada bulunan Boluspor, 7 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Ligin 25. haftasında Bolu ekibi, deplasmanda oynayacağı Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Güç ve kondisyon çalışmalarının ardından teknik-taktik çalışmalar da yapan Bolu ekibi, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

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