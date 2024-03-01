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Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı! 28 yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı! 28 yaralı var

 Muğla'nın Milas ilçesinde işçi taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.

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Beçin mevkisinde, U.Ü'nün kullandığı havalimanına işçi taşıyan minibüs ile H.A. idaresindeki içinde termik santrale giden personelin bulunduğu minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle U.Ü'nun kullandığı minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerin de aralarında olduğu 28 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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