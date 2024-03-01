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Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma tezgaha indi

Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma tezgaha indi

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala hurma çeşitleri Gaziantep'in çarşı ve pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Gaziantep'te Ramazan'a sayılı günler kala hurma çeşitleri tezgahta yerini aldı. 8 çeşit hurmanın yer aldığı tezgahlarda fiyatlar 300 liradan başlarken hurma satışı yapan Mıraz Şahin, Ramazan ayına kadar satışlarda yoğunluk yaşanmasını beklediklerini söyledi.

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Kudüs, İran ve Medine hurmaları başta olmak üzere 8 farklı hurma sattıklarını söyleyen esnaf Mıraz Şahin, “Ramazan hurması insanların vazgeçilmezidir. Vatandaşların oruçlarını açmak için tercih ettikleri ilk yiyecek hurmadır. Hurmaların çeşitleri vardır. Kudüs, İran ve Medine hurması. En kaliteli hurma Kudüs hurmasıdır. Çünkü Kudüs hurması daha tatlı ve dolgun olur. Fiyatlarda geçen seneye oranla yüzde 80 artış var. Geçen yıl 230 liradan satıyorduk bu yıl 300-400 liradan satıyoruz” dedi.

“Vatandaşın yoğun olarak tercih ettiği Kudüs hurmasıdır”
Gaziantepli vatandaşların yoğun olarak Kudüs hurmasına talebinin olduğunu ifade eden Şahin, “Vatandaşın yoğun olarak tercih ettiği Kudüs hurmasıdır. Biz de yoğunluğumuzu bu hurmaya yönelttik. Kudüs hurması da kendi içinde kalite olarak ayrılıyor" şeklinde konuştu.

“Vatandaşlar hurmanın kalitesini tadına bakarak anlar”
Hurmanın kalitesinin tadına bakılarak anlaşılacağını söyleyen Şahin, “Vatandaşlar hurmanın kalitesini nasıl anlar? İşin içinde olmazsa onu anlayamaz. Dışarıdan baktığında yanılabilir. Bu yüzden almadan önce mutlaka tadına bakılmalı. Tatmadan hurma alınmasına karşıyız" diye konuştu.

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