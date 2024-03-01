Sınır kapısında 10 kilometrelik “Schengen” kuyruğu

Bulgaristan 31 Mart’tan itibaren Schengen bölgesine dahil oluyor. Sofya yönetimi, yeni dönem öncesinde Lesovo gümrüğünde kontrolleri sıkılaştırdı. Kontrollerin sıkılaşması ve Bulgar görevlilerin ağır çalışması nedeniyle, sınırın Edirne tarafındaki Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda 10 kilometreyi bulan kuyruk oluştu.

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Bulgaristan ve Romanya’nın 31 Mart’tan itibaren Avrupa Birliği (AB) içinde serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesine kısmen katılması için anlaşma sağlandı.

Yaşanan gelişmenin ardından Türkiye’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı karşısındaki Bulgar gümrüğü Lesovo’da kontroller sıkılaştırılmaya başlandı.

Kontrollerin artmasıyla, Türkiye’den aldıkları yükü Avrupa’ya götürmek için sınır kapısına gelen TIR şoförleri, Hamzabeyli yolu üzerinde 10 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu.

Hamzabeyli’de bulunan Gümrük ve Turizm İşletmeleri’ne (GTİ) bağlı TIR Parkı 750 araçla tam kapasite çalışırken, şoförler ise saatlerce kuyrukta beklemekten şikayet ediyor.

Sınır kapısında TIR’ı ile 17 saattir kuyrukta beklediğini belirten Mesut Seçkin, “Buraya geldiğimizde 23-25 kilometrelerden sıralara giriyoruz. Bu sıranın uzamasının yegane sebeplerinden bir tanesi de işlemlerin yavaş olması, Bulgaristan polislerinin işleri ağır yapması gibi nedenler bu sıraların oluşmasına sebep oluyor. İşleyişin değişmesi gerekiyor.” dedi.

Kuyrukta kaçak göçmen sıkıntısı da yaşadıklarını söyleyen Seçkin, “Bu yolda mülteci sıkıntıları oluyor. Bütün camianın içerisindeki şoförler biliyor. Araçlarımıza biniyorlar, gümrük halatlarımızı koparıyorlar, geçenlerde bir arkadaşımıza fiziki müdahalede bulundular. Gelen şoförün takozu bitiyor istirahate geçmesi gerekiyor. Korkusundan geçemiyor. Aynı firmadan 3 aracız, şoförün biri uyurken biri nöbette bekliyor. Başka çaresi yok bunun maalesef. Eğer yapmazsanız gümrüğe geldiğinizde kontrol edildiğinde mührünüz kopuktur, arabanın şase kısmında mülteci vardır. Ya da aracınız bir yerine zarar vermişlerdir.” diye konuştu.

Avrupa’ya tekstil ürünü götüren Şevket Şeker de yaklaşık 11 saatir kuyrukta olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Net bir bilgimiz yok. Söylentilere göre Bulgaristan araçları çekmiyor diyorlar. Tabi ki zor oluyor. Gece direksiyon başında yol geldim. Sabah sekizden beri ayaktayım. Sıra kavgaları oluyor. Dur-kalk yapmak zorundayız sürekli olarak. Çoğu arkadaşımızın başına geldi, göçmenler halatları, mühürleri kesip araçlara biniyor. Şoförler fark etmediğinde gümrükte tespit edilince şoför arkadaşlara ceza yazılıyor ya da deport ediliyor. Önlem olarak uyumuyoruz, sürekli aynadan araçtan inip kontrol ederek önlem almaya çalışıyoruz.”

Gaziantep'ten gelen Selahattin Çağlayan ise “Bu kuyruğun sebebi Bulgaristan'daki gişelerin iş yapmaması ve yetersiz kalması. Ben buraya geleli 17 saat oldu,17 saattir daha bana sıra gelmedi. Daha da 4-5 saat bekleyeceğim.” diye konuştu.