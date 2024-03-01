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25 askerin şehit olduğu bölgede el bombası paniği

25 askerin şehit olduğu bölgede el bombası paniği

AFYONKARAHİSAR'da 5 Eylül 2012’de mühimmat deposu patlamasının yaşandığı mahalledeki bir tarlada patlamamış el bombası bulundu.

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Olay, kent merkezi Kışlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki Kışlacık Çeşmesi'nin yan tarafında bulunan tarlada bir cisim olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden bomba imha uzmanları cismin, üzerinde fünye grubu bulunmayan Mod-44 tipi el bombası olduğunu tespit etti. Uzmanlar ardından gerekli güvenlik önlemlerini alarak bombayı imha etti.

Bombanın bulunduğu alan, 5 Eylül 2012’de meydana gelen patlamada 25 askerin şehit olduğu, 3’ü asker 8 kişi de yaralandığı Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlasının hemen yanı başında bulunuyor.

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