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Diyarbakır'da 226 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 226 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 226 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Ortaç Mahallesi'ndeki 2 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 36 kilogram kubar ve 190 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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