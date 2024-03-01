Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni sponsoru Medicana oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Medicana Sağlık Grubu arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi için ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

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Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki törene TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Medicana Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Reha Özkaya katıldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın marka değeri en yüksek liglerinden biri konumunda. Ulusal ve uluslararası alanda büyük bir izleyici kitleye sahip. Ligdeki 16 takımın 11'i Avrupa'da mücadele etti, 8 takım Avrupa'da yoluna devam etmekte. Ligde şampiyonluk ve play-off potasında kıran kırana mücadele de devam etmektedir. Geçtiğimiz sezon ligimizde oynanan 260 karşılaşmanın tamamı televizyondan canlı yayımlandı. Bunun getirdiği memnuniyetle Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin toplam 15 güçlü markayla sponsorluğu bulunmakta. Medicana da aramıza katılarak gücümüze güç katacak. Bu anlaşma uzun yıllar sürecek işbirliğinin başlangıcı olacaktır. Her iki markaya katma değer sağlayan işbirliği olmasını önemsiyoruz. İstikrarlı anlaşmaların markalara ve basketbola katkılar sunduğuna inanıyoruz. Spor alanında uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Medicana'nın TBF ile bir araya gelmesi bizim için çok kıymetlidir. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum."

Anlaşmanın uzun yıllar sürmesini temenni eden Başkan Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nın İzlanda maçı sonra sonrası tebriklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ay-yıldızlı ekibi salonda destekleyen basketbolseverlere teşekkür etti.

Sponsorluk anlaşmanısının uzun yıllar devam ettirmek istediklerini ifade eden Medicana Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Reha Özkaya ise şunları kaydetti:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ana sponsorluğu için onur ve gurur duyuyoruz. Hidayet başkan başta olmak üzere tüm TBF üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Medicana sağlık alanında Türkiye'nin en büyüklerinden biri. Yurt dışında da ciddi yatırımları olan, spora ve sporcuya verdiği önemle tanınan bir grup. 'Türkiye'de yetişen dünya çapında sağlık kuruluşu olan Medicana'yı her zaman sporun yanında göreceksiniz' demiştik. Futbolda da voleybolda da birçok çalışma yaptık. Bu çalışmalara devam edeceğiz. Sponsorlarla kuruluşları bir araya getirdiğimizde uluslararası anlamda başarının yolu açılmış oluyor. Bu bizim için çok önemli bir kavram. Bu anlaşmayı çok içimize sindirdik ve bunun uzun yıllar devam etmesini istiyoruz."

Türkoğlu ve Özkaya, konuşmalarının ardından sponsorluk anlaşmasını imzaladı ve ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.