BIST 9.160
DOLAR 31,33
EURO 33,88
ALTIN 2.062,18
HABER /  MEDYA

Kuru Otlar Üstüne, Netflix'te yayınlandı

Kuru Otlar Üstüne, Netflix'te yayınlandı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın sinemalarda en çok izlenen ve prömiyerini geçen yıl Cannes Film Festivali'nde yapan son filmi Kuru Otlar Üstüne Netflix'e geldi.

Abone ol

76. Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar’a "En İyi Kadın Oyuncu" ve Şikago Uluslararası Film Festivali'nde Ece Bağcı'ya "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü getiren Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne filmi bugünden itibaren Netflix'ten izlenebilecek.

Nuri Bilge Ceylan’ın 308 bin 730 seyirciyle en çok izlenen filmi olan Kuru Otlar Üstüne'nin senaryosunda Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan'ın yanı sıra, Ceylan'ın bir önceki filmi Ahlat Ağacı'nda da birlikte çalıştığı Akın Aksu'nun imzası var.

Filmin başrollerini Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici paylaşıyor.


Film, İstanbul'a atanmayı umarken Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılını bitiren genç öğretmen Samet'in hikayesini takip ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir bu adayı konuşuyor evde yok telefonları açılmıyor AK Parti ve CHP'liler öfkeli
Balıkesir bu adayı konuşuyor evde yok telefonları açılmıyor AK Parti ve CHP'liler öfkeli
30 kaçak göçmen yakalandı
30 kaçak göçmen yakalandı
Benzin, tahtını kaptırdı! Dizel ve LPG benzini geçti!
Benzin, tahtını kaptırdı! Dizel ve LPG benzini geçti!
Yerel seçimlere bir ay kaldı! İşte tüm ayrıntılar
Yerel seçimlere bir ay kaldı! İşte tüm ayrıntılar
Eşini öldürüp 'namusumu temizledim' dedi... Aldattığı ortaya çıktı!
Eşini öldürüp 'namusumu temizledim' dedi... Aldattığı ortaya çıktı!
Elektrik hattından 500 metre kablo çalan şüpheliler yakalandı
Elektrik hattından 500 metre kablo çalan şüpheliler yakalandı
Çocuklarda artan oyun ve sosyal medya bağımlılığı endişe veriyor
Çocuklarda artan oyun ve sosyal medya bağımlılığı endişe veriyor
Nihat Kahveci'den Galatasaraylı 2 futbolcuya: Pasaportlarını iptal ederim
Nihat Kahveci'den Galatasaraylı 2 futbolcuya: Pasaportlarını iptal ederim
Hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Mersin'de yangın faciası: 2 ölü
Mersin'de yangın faciası: 2 ölü
Mauro Icardi, Beşiktaş derbilerini boş geçmiyor
Mauro Icardi, Beşiktaş derbilerini boş geçmiyor
Uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası!
Uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası!