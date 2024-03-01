Kuru Otlar Üstüne, Netflix'te yayınlandı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın sinemalarda en çok izlenen ve prömiyerini geçen yıl Cannes Film Festivali'nde yapan son filmi Kuru Otlar Üstüne Netflix'e geldi.

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76. Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar’a "En İyi Kadın Oyuncu" ve Şikago Uluslararası Film Festivali'nde Ece Bağcı'ya "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü getiren Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne filmi bugünden itibaren Netflix'ten izlenebilecek.

Nuri Bilge Ceylan’ın 308 bin 730 seyirciyle en çok izlenen filmi olan Kuru Otlar Üstüne'nin senaryosunda Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan'ın yanı sıra, Ceylan'ın bir önceki filmi Ahlat Ağacı'nda da birlikte çalıştığı Akın Aksu'nun imzası var.

Filmin başrollerini Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici paylaşıyor.



Film, İstanbul'a atanmayı umarken Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılını bitiren genç öğretmen Samet'in hikayesini takip ediyor.