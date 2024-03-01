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Nihat Kahveci'den Galatasaraylı 2 futbolcuya: Pasaportlarını iptal ederim

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı 2 futbolcuya: Pasaportlarını iptal ederim

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Galataray'ın elendiği Türkiye Kupası çeyrek final maçını değerlendirken kötü performans sergileyen Brezilyalı futbolcular Tete ve Vinicius'a tepki gösterdi.

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Futbolyorumcusu Nihat Kahveci, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ın sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak elendiği maçı Nutspor kanalında değerlendirdi.

Galatasaray'ın son derece kötü bir performans ortaya koyduğunu aktaran Nihat Kahveci, "Bu kadro nasıl gol atamadı anlamıyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaraylı taraftarlardan şarkılar, tezahüratlar beklerken sadece ıslık çaldıkları bir atmosfer gördüğünü kaydeden Kahveci, maçın hakeminin iki taraf için de çok kötü olduğunu belirtti.

Öte yandan Nihat Kahveci, Galatasaray'ın omurgasını oluşturan futbolcuların Muslera, Davinson, Torreira ve Mertens olduğunu dile getirdi.

Mauro Icardi'ye dikkat çeken Kahveci, "Bugünkü performanslardan sonra Icardi'ye ne kadar ihtiyacı olduğunu tekrar gördü Okan hoca" ifadelerini kullandı.

"Pasaportlarını iptal ederim"

Son olarak Tete ve Vinicius'a değinen Nihat Kahveci, "Ben böyle Brezilyalı futbolcu görmedim" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben Brezilya Futbol Federasyonu olsam Vinicius'un ve Tete'nin pasaportlarını iptal ederim."

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