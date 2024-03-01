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2024-ALES/1 başvuruları başladı

2024-ALES/1 başvuruları başladı

21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/1) başvurular başladı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan duyuruya göre, 2024-ALES/1 başvuruları başladı.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek. Sınav ise 21 Nisan 2024’te gerçekleştirilecek.

Ayrıca duyuruda, adaylara 2024-ALES/1 kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgusu yapıldı.

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