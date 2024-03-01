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Tavan arasına saklanan 650 bin liralık altın ve döviz çalındı!

Tavan arasına saklanan 650 bin liralık altın ve döviz çalındı!

Bursa'da bir evin tavan arasına saklanan 650 bin liralık ziynet eşyası ve döviz ile depodan bisiklet ve kaynak makinesi çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki evin çatısına sahibi tarafından konulan 15 cumhuriyet altını, 50 çeyrek altın, 4 tam altın, 4 bin dolar, inci kolye ve 2 köstekli saatin olduğu yaklaşık 650 bin liralık ziynet eşyası ve dövizler ile Hamzabey Mahallesi'nde bir depodan bisiklet ve kaynak makinesi çalınması olaylarının ardından polis ekiplerince araştırma başlatıldı.

Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 54 suç kaydı olan Rıdvan Z. (30) olduğunu belirledi.

Rıdvan Z'nin apart bir dairede saklandığını ve Balıkesir'e gitmek üzere hazırlık yaptığını tespit eden polis, harekete geçerek şüpheliyi yakaladı.

Ekipler, yaptıkları aramalarda çalınan ziynet eşyası ve dövizler ile bisiklet ve kaynak makinesini bularak sahiplerine teslim etti.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Rıdvan Z, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarında, Rıdvan Z'nin yürüyerek depoya girdiği, çaldığı kaynak makinesini bisikletin üzerine koyup uzaklaştığı görülüyor.

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