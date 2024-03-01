İstanbul'da esnaf, dükkanın camlarını silerken silahlı saldırıya uğradı!

İSTANBUL Beylikdüzü’nde dükkanın camlarını silerken yaya olarak gelen bir şahısın silahlı saldırısına uğrayan esnaf, ayağından yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken kapüşonlu saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Gürpınar’da bir butik mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletme sahibi D.K. eşiyle beraber mağazayı açtıktan sonra camları silmeye başladı. Bu sırada eli silahlı kapüşonlu bir şahıs camları silen D.K.’ya art arda ateş etmeye başladı. Can havliyle dükkana giren D.K. eşinden yardım istedi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D. K. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına başladı. Esnafın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken saldırganı tanımadığını söyledi.