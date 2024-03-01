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Erdoğan önümüzdeki günlerde müjdeyi verir dedi zam bombasını patlattı

Erdoğan önümüzdeki günlerde müjdeyi verir dedi zam bombasını patlattı

Enflasyonla mücadele devam ederken alınan kararlardan biri de 2024'te asgari ücrete ara zam yapılmayacak olmasıydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen sene yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını belirtmişti. Gazeteci Fatih Portakal asgari ücretle ilgili canlı yayında bir iddiayı paylaştı.

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Asgari ücrete yeni yılda yapılan zammın ardından şimdi 'İkinci bir ara zam olacak mı?' sorusu tartışılıyor. Hükümetten yapılan açıklamalarda ikinci bir zammın olmayacağı belirtilmişti. Canlı yayında Fatih Portakal asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Portakal açıklamasında şunları ifade etti:

"Hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya ekonomi olarak büyüdük diye bu ekonomi kime büyüyor? Kimin için büyüyor? Bu ekonominin büyüklüğünden ülkenin geneli faydalanıyor mu yoksa bundan ufak bir oligarşik düzen mi faydalanıyor.

Asgari ücret iddiası

Emekliye kapı kapandı, asgari ücrete ama ikinci bir düzenleme Haziran'da olabilir. Onu ben bekliyorum. Seçimi almak için bütün tuşlara basan bir Erdoğan var. O yüzden önümüzdeki günlerde asgari ücret müjdesi verebilir."

Geçen yıl 21 Kasım'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları aktarmıştı:

"Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz."

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