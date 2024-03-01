Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Pekmez Kardeşler' ve 'Çirkinler' adlı iki suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-1" operasyonunda "Pekmez Kardeşler" organize suç örgütünün çökertildiğini, 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-2" operasyonuyla ise, elebaşılığını Zuhat Altunç’un yaptığı "Çirkinler" organize suç örgütü çökertildi. Bu operasyonda suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hangi büyüklükte olursa olsun, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını vurguladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgütü üyelerinin "kasten yaralama", "silahla tehdit", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma", "tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.

Operasyon sonucu 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu ile fişek ve çelik yeleğe el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.

"Mahzen-2" operasyonu: 'Çirkinler' suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-2” operasyonunda elebaşılığını yurtdışına kaçan Zuhat Altunç’un yaptığı “Çirkinler” organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, örgüt üyesi 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de, gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin İstanbul’da 3 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri, silahlı tehdit, silahla yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri, Arnavutköy’de uzun namlulu silahlarla saldırı eylemini gerçekleştirdikleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve iş insanlarını yağma maksatlı kaçırarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 13 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet otomatik tabanca, 7 adet çelik yelek, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve şarjöre el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."