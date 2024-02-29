Hande Erçel mini şortlu ve dekolteli tarzıyla Paris'e damga vurdu! Arzu Sabancı'dan veto yedi deniyor
Son dönemde Hakan Sabancı ile olan aşkıyla gündeme gelen Hande Erçel, Paris Moda Haftası'na katıldı. Hande Erçel'in süper mini şortlu tarzı sosyal medyayı salladı. Öte yandan Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın, Hande Erçel'i veto ettiği iddia edildi. İşte detaylar...
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başaran genç oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası’na katıldı.
Balmain defilesi davetlileri arasında yer alan 30 yaşındaki Hande Erçel, tarzıyla ortalığı kasıp kavurdu.
Defile için Balmain 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan bir elbise giyen Hande Erçel sadece kıyafetiyle değil makyajı ve saçıyla da hayranlarından tam not aldı.
Hande Erçel’in, Paris Moda Haftası’ndan görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. Erçel için ‘Muhteşem görünüyor’ yorumları yapılırken bazı takipçiler ise göğüslerine dair yorumlarda bulundu.