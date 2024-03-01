BIST 9.194
DOLAR 31,31
EURO 33,89
ALTIN 2.062,23
HABER /  GÜNCEL

8 aylık hamile kadın evinde baygın bulundu, hastanede bebeğiyle birlikte öldü

8 aylık hamile kadın evinde baygın bulundu, hastanede bebeğiyle birlikte öldü

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde kocası tarafından evinde baygın halde bulunan 8 aylık hamile kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Furkan Y., 8 aylık hamile eşi Yaren Y.'yi (21) evinde baygın halde buldu. Eşinin ayılmaması ve tepki vermemesi üzerine Furkan Y., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne ve karnındaki bebek öldü

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaren Y., özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Yaren Y. ve 8 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Ölüm sebebini otopsi belirleyecek

Mesai çıkışı evine döndüğü öğrenilen Furkan Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yaren Y.'nin ölüm sebebi otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze’de açlıktan ölen çocukların sayısı 10’a yükseldi
Gazze’de açlıktan ölen çocukların sayısı 10’a yükseldi
Okan Buruk: Hem Avrupa'da hem kupada devam etmek istiyorduk
Okan Buruk: Hem Avrupa'da hem kupada devam etmek istiyorduk
Türkiye Kupası'nda son 4'e kalan takımlar belirlendi
Türkiye Kupası'nda son 4'e kalan takımlar belirlendi
Galatasaray taraftarı, oyundan çıkan Wilfried Zaha'yı ıslıkladı
Galatasaray taraftarı, oyundan çıkan Wilfried Zaha'yı ıslıkladı
Filistin'deki katliam sonrası Türkiye'den son dakika İsrail açıklaması!
Filistin'deki katliam sonrası Türkiye'den son dakika İsrail açıklaması!
Murat Kurum: 5 yılda mevcut metro hattımızı 2 katına çıkaracağız
Murat Kurum: 5 yılda mevcut metro hattımızı 2 katına çıkaracağız
Paris'te geleneksel tarım fuarında 990 kilogramlık inek 17 bin eurodan alıcı buldu
Paris'te geleneksel tarım fuarında 990 kilogramlık inek 17 bin eurodan alıcı buldu
Rusya'dan benzin ihracatı kararı! 6 süreyle yasaklandı
Rusya'dan benzin ihracatı kararı! 6 süreyle yasaklandı
BMGK Gazze gündemiyle acil toplanıyor! Açıklamalar peş peşe geldi
BMGK Gazze gündemiyle acil toplanıyor! Açıklamalar peş peşe geldi
Joe Biden geri adım attı! Yeni Gazze açıklaması
Joe Biden geri adım attı! Yeni Gazze açıklaması
CHP'li vekil Öztürkmen: 3 Mart 'Laiklik Günü' olsun
CHP'li vekil Öztürkmen: 3 Mart 'Laiklik Günü' olsun
Mehmet Özhaseki: 110 bin kişilik çalışma ordumuz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Mehmet Özhaseki: 110 bin kişilik çalışma ordumuz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz