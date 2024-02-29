Filistin'deki katliam sonrası Türkiye'den son dakika İsrail açıklaması!

Türkiye, İsrail'in Nabulsi Meydanı'nda yardım bekleyen Filistinlileri öldürdüğü saldırıya tepki göstererek, "İsrail işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir." dedi.

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İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları aralıksız devam ederken Türkiye'den İsrail'le ilgili çok sert bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, gün içerisinde Nabulsi Meydanı'nda yardım bekleyen Filistinlilere ölümcül saldırı düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi.

'İsrail işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail, Nabulsi Meydanı'ndaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir.

Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail’in, yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir

Tüm dünya, Gazze'de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir.

Bu çerçevede, İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 112 Filistinliyi öldürmüş, 760'ını da yaralamıştı.