Son anket sonucunda Ankara'da makas kapanıyor

ALF'in Ankara araştırmasına göre CHP adayı Yavaş ile AK Parti adayı Altınok arasındaki fark kapanıyor. Araştırmanın sürprizi ise İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım.

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31 Mart'taki yerel seçimde iktidar ile muhalefet arasındaki mücadelenin en sert geçeceği yerler büyük şehirler olacak. ALF Araştırma'nın Yerel Yönetimler Araştırması'nın Ankara ayağı, 21-25 Şubat tarihleri arasında 2700 katılımcı ile telefonda görüşülerek hazırlandı. Katılımcılara "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Araştırmayla ortaya çıkan tablo da Mansur Yavaş'ın oylarında, ittifakla girilen 2019'a göre (Yüzde 50,93 almıştı) erime yaşandığı, rakibi Turgut Altınok ile arasındaki farkın ise 4 puana kadar indiği göze çarpıyor. Araştırmada en dikkat çekici sonuçlardan biri ise İYİ Parti Adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın oy oranı oldu.

Araştırmanın sonuçları şöyle:

CHP Adayı Mansur Yavaş:

Yüzde 41,4

AK Parti Adayı Turgut Altınok:

Yüzde 37,5

İYİ Parti Adayı Cengiz Topel Yıldırım:

Yüzde 6,4

Yeniden Refah Partisi Adayı Suat Kılıç:

Yüzde 2,3