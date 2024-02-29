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Mehmet Özhaseki: 110 bin kişilik çalışma ordumuz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Mehmet Özhaseki: 110 bin kişilik çalışma ordumuz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımla çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Mehmet Özhaseki paylaşımında şu ifadelere yer verdi; ''Ne söylemiştik? Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız bizlere “Elinize sağlık, Allah razı olsun” diyene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. 950 şantiyede, 110 bin kişilik çalışma ordumuz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vakit kaybetmek yok. Bizlere güvenen vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli evlerine yerleştirmek için bütün gayreti gösteriyoruz.''

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