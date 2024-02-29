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İki ülke arasında gerginlik! Türk askeri bölgeye intikal etti

İki ülke arasında gerginlik! Türk askeri bölgeye intikal etti

Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğin ardından NATO'nun talebi doğrultusunda görevlendirilen Türk birliği, Kosova'ya intikal etti.

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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, NATO'nun talebi üzerine görevlendirilen Türk birliğinin Kosova'ya ulaştığı bildirildi.

Türk birliğinin bölgede daha önce konuşlandırılan İtalyan birliğin yerini alacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Türk birliğinin konuşlandırılması, KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm toplulukların yararına güvenli, emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğünün her zaman tarafsız olarak sağlanmasına devam etme yönündeki kararlılığını yansıtmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO'nun Kosova’daki Barış Gücü’nün (KFOR) komutasını 10 Ekim 2023 tarihinde İtalya’dan devralmıştı.

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