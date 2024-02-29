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Yalovalı çift evlilik için 29 Şubat'ı seçti

Yalovalı çift evlilik için 29 Şubat'ı seçti

Yalova’da Aybike Akıncı ve Hidayet Kaynarpınar çifti, her 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat'ta nikah masasına oturdu. “Artık yıl” olarak bilinen 29 Şubat'ta dünya evine giren çiftin nikahını ise Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk kıydı.

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Aybike ve Hidayet çifti evlilik için 4 yılda 1 denk gelen 29 Şubat tarihini seçti. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende çiftin nikahını kıyan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, çiftte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Damat Hidayet Kaynarpınar, 29 Şubat’ı özellikle seçtiklerini dile getirerek, “İnşallah mutlu, huzurlu bir yuvamız olur. Biz birbirimizi çok sevdiğimiz için günlerin bizim için bir önemi yok. Önemli olan birlikte olduğumuz her gün bizim için. O benim için her gün hediye. Bu yüzden de günler fark etmeksizin biz bugüne karar verdik” dedi.

Aybike Akıncı ise katı kuralları sevmediklerini ve farklı düşünen bir yanları olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“O yüzden bir esprisi olsun istedik. 4 yılda bir olması hiç önemli değil. Eşimin de dediği gibi her gün bizim için önemli. Biz bir birimizi sevdikten sonra günlerin hiçbir önemi yok. Yeter ki birlikte yan yana olalım. Unutulmayacak bir anımız olur, hiç kimse yapmadı biz yapalım dedik. Zaten 4 yılda bir olacak yıl dönümü. Ancak 4 yıl sonra unutursa sıkıntı. Biz yan yana, sağlıklı olalım o bize yeter. Tarihle ilgili herkes şok oldu tabi. Hatta biz gün almaya geldiğimizde de memur hanımlar 'Saçmalamayın, böyle bir şey olur mu' dediler. 'Biz bugünü istiyoruz. Bir anlamı olsun' dedik."

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