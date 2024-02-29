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Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hazırlıklara başladı

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası ara vermeden derbinin hazırlıklarına başladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda, Konyaspor müsabakasında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması gerçekleştirirken, Omar Colley takımdan ayrı koşu yaptı.

Konyaspor maçında görev yapmayan oyuncular ise ısınma hareketleri sonrasında 4'e 1 pas ve top kapma çalışmaları üzerinde durdu. Bir süre yarım sahada minyatür kale oynayan Beşiktaşlı futbolcular, dar alanda çift kale maçla idmanı noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

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