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Şanlıurfa'da kahreden kaza! 9 yaşındaki çocuk öldü, halası yaralandı

Şanlıurfa'da kahreden kaza! 9 yaşındaki çocuk öldü, halası yaralandı

ŞANLIURFA'da çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün çarptığı çocuk hayatını kaybederken halası ise yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Eren (9) ile halası Tuğba E.’ye (31), çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs çarptı.

Kazada yaralanan çocuk ile halası olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Zeynep Eren, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tuğba E.’nin ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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