CHP lideri Özel'den 'DEM Parti' yanıtı: Göstermelik düşman oldunuz

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel, partisinin Bursa'daki aday tanıtım toplantısında konuştu. DEM Parti ile ilgili CHP'ye yöneltilen eleştirilere yanıt veren Özel, "İşinize geldi çadır mahkemeleri kurdunuz, ahbap oldunuz, masa kurdunuz. Gün oldu birlikte halaya durdunuz, gün oldu göstermelik düşman oldunuz" dedi.

Abone ol

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere odaklandı. Siyasi partiler ve belediye başkan adayları çalışmalarını yoğunlaştırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa aday tanıtım toplantısında konuştu.

CHP'ye yönelik "DEM Parti" eleştirilerine yanıt veren Özel, "İşinize geldi çadır mahkemeleri kurdunuz, ahbap oldunuz, masa kurdunuz. Gün oldu birlikte halaya durdunuz, gün oldu göstermelik düşman oldunuz. CHP, Meclis'te bulunan her partiye aynı mesafededir" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından satır başı şöyle:

Alinur Aktaş gibi Cumhuriyet değerleriyle çatışan; Bahriye Üçok, Türkan Saylan ve Uğur Mumcu gibi insanlara laf edecek kadar gözü dönmüş bir kişinin Bursa'da yönetimde olduğu her dakika Bursa'ya yazıktır. Ona tek bir şey söyleyelim. Biz sizin gibi kimseyi ötekileştirmeyi istemeyiz. Sen milli bayramlara dil uzatıyorsan tarafını seçmişsin, işgal donanması geldiğinde onların önüne kırmızı halı serenlerin yanındasın.

Belki hiçbir zaman düşüncelerimiz örtüşmedi ama Sinan Ateş gibi iki kız çocuğu babası birini Ankara'nın orta yerinde katlettiler. Türkiye'deki o kirli ittifak Sinan Ateş cinayetini araştıran savcıya dur dedi, tehdit etti, onu tayin etti.

Siyasilere uzanan bu davayı örtbas etmeye çalıştı. Bir parti burasına kadar işin içinde diye, Tayyip Erdoğan o partiyle ittifakı zedelenmesin diye diye iki kız çocuğu babasının katillerinin peşini bırakıyorlar ya bunun da hesabını sormak boynumuzun borcu.

"Atatürk senin için öldü. Atatürk'ün adını anma sen"

Bilmen gereken bir şey var, 'Atatürk öldü' diyorsan Atatürk sen bu cumhuriyet düşmanlarına Atatürk'e husumet duyanlara, 'Kurtuluş Savaşı yoktur' diyenlere, 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlere koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü. Atatürk'ün adını anma sen.

İşinize geldi çadır mahkemeleri kurdunuz, ahbap oldunuz, masa kurdunuz. Gün oldu birlikte halaya durdunuz, gün oldu göstermelik düşman oldunuz. CHP, Meclis'te bulunan her partiye aynı mesafededir. Şunu bilin ki CHP'nin herhangi bir üyesinin vatanseverliğine, cumhuriyetçiliğine, milliyetçiliğine laf edecek adamın alnını karışlarız.

Saray bir dakikada 23 bin para harcıyor. İliç'te maden işletmecisi şirket dahil onlarca yandaş şirketin milyonlarca lira vergisi affedilmiş ama emekliye para yok."