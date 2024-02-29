BIST 9.193
DOLAR 31,23
EURO 33,94
ALTIN 2.039,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti!

Konya'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti!

Konya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Mehmet Arslan (68) yönetimindeki 42 BC 771 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Aşağıpınarbaşı mevkisinde, Ali A. (24) idaresindeki 27 ATB 382 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Arslan ile araçtaki Azime Arslan'ın (68) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Ali A. gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kar Fırtınaları Valilik Kupası'nda şampiyonlar belli oldu
Kar Fırtınaları Valilik Kupası'nda şampiyonlar belli oldu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Konya’da sokakta uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
Konya’da sokakta uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
Perinçek'ten iş dünyasına ABD yaptırımı açıklaması
Perinçek'ten iş dünyasına ABD yaptırımı açıklaması
Termal turizm yatırımlarına öncelik verilecek
Termal turizm yatırımlarına öncelik verilecek
28. Yasama Döneminin ilk toplantısı! Komisyon Başkanlığına AK Partili isim seçildi
28. Yasama Döneminin ilk toplantısı! Komisyon Başkanlığına AK Partili isim seçildi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Ramazan ayı öncesi fırsatçılara izin vermeyeceğiz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Ramazan ayı öncesi fırsatçılara izin vermeyeceğiz
Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Galatasaray açıklaması
Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Galatasaray açıklaması
Kartlı ödemeler Ocak ayında yıllık yüzde 118 arttı!
Kartlı ödemeler Ocak ayında yıllık yüzde 118 arttı!
Ambulans şoförlerine zorlu sürüş eğitimi verildi
Ambulans şoförlerine zorlu sürüş eğitimi verildi
Adana'da kayıp genç gölde ölü bulundu!
Adana'da kayıp genç gölde ölü bulundu!
Yaşlılar tedavi gördükleri hastanenin bahçesine fidan dikti
Yaşlılar tedavi gördükleri hastanenin bahçesine fidan dikti