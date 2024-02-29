BIST 9.193
DOLAR 31,23
EURO 33,94
ALTIN 2.039,67
HABER /  DÜNYA

Perinçek'ten iş dünyasına ABD yaptırımı açıklaması

Perinçek'ten iş dünyasına ABD yaptırımı açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'nın, Türkiye'nin dünya ile ticaretinde herhangi bir ülke olmadığını, birinci ticaret ortağı olduğunu belirtti.

Abone ol

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Türkiye arasında ticaretin durdurulması konusunda iş dünyasına ciddi baskı uygulandığını savundu.

Doğrudan ya da dolaylı ticaret yapan Türk firmalarının ABD tarafından kara listeye alınmakla tehdit edildiğini öne süren Perinçek, bu durumun ihracata ve Türkiye ekonomisine çok ağır zarar verdiğini kaydetti.

Türkiye'nin Rusya'ya sebze ve meyvenin yanı sıra makine de ihraç ettiğini söyleyen Perinçek, "Makine sektörünün ihracatımızda Rusya yakın zamana kadar ilk 10'da bile değildi, şu anda 2'inci sırada. Ancak ABD'nin yaptırım baskıları nedeniyle ihracatımız hızla düşüyor." dedi.

Perinçek, Rusya'nın, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Rusya, Türkiye'ye enerji satışında ayrıcalık düzeyinde fiyat kolaylıkları ve güvenceler sağlıyor. Dahası Türkiye Rusya'nın dünyaya enerji ihracında bir köprü işlevi de görüyor ve çok önemli yatırım projeleri gündemde. İhracatçılarımız, sanayicilerimiz, turizmcilerimiz, sebze ve meyve üreticilerimiz, bankalarımız, otelcilerimiz, turizme bağlı olarak hayatını kazanan esnafımız feryat ediyor. Rusya, Türkiye'nin dünya ile ticaretinde herhangi bir ülke değil, birinci ticaret ortağımız."

ÖNCEKİ HABERLER
Termal turizm yatırımlarına öncelik verilecek
Termal turizm yatırımlarına öncelik verilecek
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
28. Yasama Döneminin ilk toplantısı! Komisyon Başkanlığına AK Partili isim seçildi
28. Yasama Döneminin ilk toplantısı! Komisyon Başkanlığına AK Partili isim seçildi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Ramazan ayı öncesi fırsatçılara izin vermeyeceğiz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Ramazan ayı öncesi fırsatçılara izin vermeyeceğiz
Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Galatasaray açıklaması
Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Galatasaray açıklaması
Kartlı ödemeler Ocak ayında yıllık yüzde 118 arttı!
Kartlı ödemeler Ocak ayında yıllık yüzde 118 arttı!
Ambulans şoförlerine zorlu sürüş eğitimi verildi
Ambulans şoförlerine zorlu sürüş eğitimi verildi
Adana'da kayıp genç gölde ölü bulundu!
Adana'da kayıp genç gölde ölü bulundu!
Yaşlılar tedavi gördükleri hastanenin bahçesine fidan dikti
Yaşlılar tedavi gördükleri hastanenin bahçesine fidan dikti
Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi
Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
Korkunç kaza, kamyonet devrildi! 14 kişi hayatını kaybetti
Korkunç kaza, kamyonet devrildi! 14 kişi hayatını kaybetti