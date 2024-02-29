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Ambulans şoförlerine zorlu sürüş eğitimi verildi

Ambulans şoförlerine zorlu sürüş eğitimi verildi

Hastaların güvenli bir şekilde naklini sağlamak için Düzce’de ambulans şoförlerine sürüş eğitimi verildi. 4 gün boyunca eğitim alan şoförler zorlu parkurları başarı ile tamamladı.

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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü kent genelinde hastaların naklini daha hızlı ve daha güvenli sağlayabilmek için ambulans şoförlerine eğitime aldırdı. İl Ambulans Servisi Başhekimliğince belirlenen eğitimde bir çok konuda teorik eğitimler verildi. 4 gün boyunca eğitim alan ambulans şoförleri daha sonra zorlu parkurda sürüş eğitimi aldı. 23 şoför zorlu parkuru başarı ile tamamladı.

Eğitimler ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan İl Ambulans Servisi Başhekimi Ayşenaz Özcan, “4 gün boyunca arkadaşlarımıza ambulansları daha güvenli, hızlı kullanımı, vatandaşlarımızın trafik güvenliğini korumak için eğitim veriyoruz. Personelimiz 2 gün teorik 2 günde pratik eğitimi aldılar” dedi.

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