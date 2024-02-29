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Edirne'de bozuk yollar ve su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi

Edirne'de bozuk yollar ve su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi

Edirne'nin en önemli sorunlarından birisi olan bozuk yollar ve su kesintileri, vatandaşları canından bezdiriyor. Abdurrahman Mahallesi Ayvaz Baba Tabya Sokak sakinleri, "Oy istemeye geldiklerinde istiyorlar ama işe geldiğinde yok" diyerek belediye yetkililerine seslendi.

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Altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan ve bir türlü tamamlanamayan yollar vatandaşları canından bezdirdi. Su kesintilerinden dolayı mağdur olan vatandaşlar, su ihtiyacını camilerden karşılıyor. Yayalar bozuk yollar yüzünden yürümekte zorluk çekerken, araçlar ise çukur dolu yollarda güçlükle ilerliyor. Turizm şehri olarak nitelendirilen Edirne'de altyapı ve ulaşım gibi sorunların yanı sıra son günlerde artan su kesintileri de çözülmeyi bekliyor.

Abdurrahman Mahallesi sakinlerinden Şevket Dinç, yolların yapıldı denilmesine rağmen tekrar aynı hale döndüğünü ve altyapının berbat olduğunu ifade etti. Ekipleri aramalarına rağmen en az 15 gün sonra işlem yapıldığını aktaran Dinç, "Makine bozuk, makine yok, makine arızalı. Böyle olmaz ki. Asfalt yaptık demekle altyapı olmuyor. Asfalt yapınca güzel oluyor ama altı nasıl oluyor bilemiyorum" diyerek belediyeye tepki gösterdi.

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