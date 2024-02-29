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Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise teknik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından dayanıklılık, şut idmanı gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor'da oyuncular yarını izinli geçirecek.

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