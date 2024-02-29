Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK Toplantı Özeti yayımlandı.Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK Toplantı Özeti yayımlandı. Özette şu ifadeler yer aldı:
Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme olduğu görülmektedir.
Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
Sıkı para politikasını destekleyen makroihtiyati politikalar, TL varlıklara talebi canlı tutarak reel değerlenmeyle enflasyonun ana eğiliminde iyileşme sağlayacaktır.