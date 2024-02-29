Bu çiftler evlilik yıl dönümünü 4 yılda bir kutlayacak

Kayseri’de evlenmek isteyen bazı çiftler, özel olması nedeniyle takvimde 4 yılda bir gelen 29 Şubat’ı tercih etti. Çiftlerin bazıları özel olması için bazıları iste ekonomik olması için 29 Şubat’ı tercih ettiklerini söyledi.

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4 yılda bir kez gelmesinden dolayı özel bir tarih olan 29 Şubat’ta hayatını birleştirmek isteyen çiftler, evlendirme dairelerine koştu. Özel bir gün olması nedeniyle tercih edilen 29 Şubat’ta evlendirme dairelerinde boş saat kalmazken, çiftler ise tercih sebeplerinin özel bir gün olması ve ekonomik olması olarak açıkladı.



Kocasinan Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde 29 Şubat’ta 20 çiftin nikahlarını kıyacaklarını söyleyen Nikah memuru Alper Çandıroğlu, “Kimileri için özel bir gün, kimileri için ise denk geldi. Nikahlarımızı kıymaya devam ediyoruz. 29 Şubat 4 yılda bir kez gelen bir gün. Bazıları özel olması anlamında bugüne denk getirdiler. Nikahlarımızı Kocasinan Belediye’mizin yeni nikah salonunda kıymaya devam ediyoruz. Bugün gün boyunca 20 tane nikahımız var. Bir kısmını kıydık. Öğlenden sonra da bir kısmını kıyacağız ve mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz. Bizim içinde özel bir gün. Böyle bir günde çiftlerimizin mutluluklarına şahitlik etmek, bizim içinde her zaman olduğu gibi özel bir gün. Senede bir çok nikah kıyıyoruz. Bunlar içinde özel günler de oluyor. Ancak böyle 4 yıl bir gelen bir günde de nikahları kıymak bizim içinde mutluluk verici bir anı oluyor” şeklinde konuştu.



Hayatlarını birleştirmek için 29 Şubat’ı seçen Ayşenur ve Mahmut çifti ise 29 Şubat’ı 4 yılda gelen özel bir gün olduğu için seçtiklerini ve böyle bir günde evlendikleri için mutlu olduklarını söylediler.