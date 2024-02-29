Toyota Boshoku Türkiye'den güneş enerjisi tesisi yatırımı!

Sakarya'da otomotiv koltuk ve iç döşeme parçaları tedarikçisi Toyota Boshoku Türkiye (TBT), Mersin'de hayata geçirdiği güneş enerjisi tesisi "Solar Farm" projesiyle bu yıl üretimde karbon nötr olmayı hedefliyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotiv koltuk ve iç döşeme parçaları alanında Sakarya'nın en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan TBT, Mersin'in Erdemli ilçesinde 120 dönüm alana 12 milyon avroluk güneş enerjisi tesisi yatırımı yaptı.

TBT, sürdürülebilirlik kapsamında çevresel, sosyal, yönetişim temelli yatırımları kapsamında hayata geçirdiği tesis sayesinde bu yıl üretimde karbon nötr olmayı hedefliyor.

Yıllık enerji tüketimleri 14 GWh olan TBT ile TB Sewtech Turkey tesislerinin enerji ihtiyacının tamamı "Solar Farm" projesi kapsamında sayaç mahsuplaşması yöntemiyle karşılanacak.

TBT bu yatırımla Toyota Boshoku Corporation'ın küresel operasyonu içerisinde enerjisini fabrika dışındaki tesisten tamamen karşılayabilen ilk şirket olacak.

Tesis kurulum çalışmaları tamamlandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Hakan Konak, öncelikli odak noktalarının karbon nötr hale gelmek olduğunu anlatarak, "Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik taahhüt ve stratejiler doğrultusunda ortaya çıkan projede, tesis kurulum çalışmaları tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Konak, bu yatırım haricinde sürekli iyileştirmelerle günlük işlerde enerji tüketiminin azaltılması, mühendislik yaklaşımları ve dijitalleşme araçlarıyla, süreçlerin enerji konusunda verimli hale getirilmesi yönünde çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Personel servisleri, ürün ve alt parça nakliye ve atık bertarafı gibi önemli emisyon noktalarını hesaplıyor, bu alandaki azaltımlar için çalışmaları hızla sürdürüyoruz. Müşteri ile ürün sevkiyatında kullanılan kamyonlarımızı elektrikli araçlara çevirdik. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve Yeşil Satın Alma Politikası çerçevesinde tesislere giren her ürün ve ekipmanda enerji verimliliği olanları tercih ediyoruz. Makine ve ekipman parkını da enerjide verimli hale getirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor."