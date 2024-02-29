BIST 9.121
DOLAR 31,23
EURO 33,95
ALTIN 2.038,98
HABER /  DÜNYA

Gazze’de can kaybı 30 bini aştı

Gazze’de can kaybı 30 bini aştı

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 30 bin 35'e yükseldi.

Abone ol

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 146 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 81 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 35'e yükseldiğini aktardı.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 132 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 70 bin 457'ye ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Seçil Erzan'ı en yakınları bile tehdit etmiş! "Seni pis lağım faresi foncu"
Foto Galeri Seçil Erzan'ı en yakınları bile tehdit etmiş! "Seni pis lağım faresi foncu" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kars'ta tefecilik operasyonu: 2 zanlı tutuklandı!
Kars'ta tefecilik operasyonu: 2 zanlı tutuklandı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Rus savaş uçaklarının İdlib'e saldırdı: 1 sivil öldü!
Rus savaş uçaklarının İdlib'e saldırdı: 1 sivil öldü!
Dar gelirli emekliye kentsel dönüşüm desteği! İmamoğlu duyurdu
Dar gelirli emekliye kentsel dönüşüm desteği! İmamoğlu duyurdu
İkinci kez hastaneye giderken ölen kızın cenazesi toprağa verildi
İkinci kez hastaneye giderken ölen kızın cenazesi toprağa verildi
Kutlu Adalı cinayetinde yeni karar: Meğer ifadesi alınmamış
Kutlu Adalı cinayetinde yeni karar: Meğer ifadesi alınmamış
Ayvalık’ta 15 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık’ta 15 düzensiz göçmen yakalandı
İki tırın arasında kalan araç kağıt gibi ezildi, 1 kişi öldü
İki tırın arasında kalan araç kağıt gibi ezildi, 1 kişi öldü
Ankaragücü'nden TFF'ye "Mert Hakan Yandaş" başvurusu
Ankaragücü'nden TFF'ye "Mert Hakan Yandaş" başvurusu
Cem Küçük zam bekleyen emekliye tarih verdi: Emeklilerin durumunun mutlaka düzeltilmesi şart
Cem Küçük zam bekleyen emekliye tarih verdi: Emeklilerin durumunun mutlaka düzeltilmesi şart
Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e veto! İstanbul'daki CHP afişlerinde Özgür Özel olmayacak
Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e veto! İstanbul'daki CHP afişlerinde Özgür Özel olmayacak
Murat Kurum: Reklamların peşinde koşmadım, bahane üretmedim...
Murat Kurum: Reklamların peşinde koşmadım, bahane üretmedim...