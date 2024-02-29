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Kutlu Adalı cinayetinde yeni karar: Meğer ifadesi alınmamış

Kutlu Adalı cinayetinde yeni karar: Meğer ifadesi alınmamış

Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Bu kararla birlikte ortaya çıkan bir diğer gerçek ise soruşturma kapsamında şüpheli konumunda olan Korkut Eken'in ifadesinin alınmamış olması oldu.

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Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın 20 yıl önce gerçekleşen cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Kararın gerekçesi olarak, cinayetin zaman aşımına uğramış olması gösterildi.

Savcılığın 3 yıl önce başlattığı soruşturma dosyasında, Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker ile emekli albay Korkut Eken'in şüpheli olarak yer aldığı biliniyordu. Ancak, yapılan incelemeler sonucunda 21 Şubat'ta karar verildi ve dosyaya takipsizlik kararı konuldu. Kararda, cinayetin zaman aşım süresinin 20 yıl olduğu ve bu sürenin 6 Temmuz 2016 tarihinde dolduğu belirtildi. Ayrıca, Kıbrıs'ta yapılan soruşturmada da failin bulunamadığı vurgulandı.

Ancak, Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, kararın ortaya koyduğu önemli bir detay ise dosyanın şüphelisi olan Korkut Eken'in ifadesinin alınmamış olmasıydı. Bu durum, soruşturmanın eksik yürütüldüğü ve önemli bir ayrıntının göz ardı edildiği eleştirilerini beraberinde getirdi.

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