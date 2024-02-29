MSB kaynakları açıkladı! ABD'den Ankara'ya F-16'lar için kabul mektubu geldi

Milli Savunma Bakanlığı, yeni F-16 alımı ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda ABD tarafının kabul ve teklif mektuplarının Ankara’ya ulaştığını açıkladı. ABD’nin teklifi, bakanlığın ilgili birimleri tarafından değerlendirme ve incelemeye alındı. Bakanlık kaynakları Eurofighter savaş uçağı alımı konusunda ise Almanya tarafının olumlu yaklaşımının beklendiğini vurguladı.

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Milli Savunma Bakanlığı’nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı vardı. Toplantıda gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunuldu, gazetecilerin soruları yanıtlandı. Bakanlık kaynakları, F-16 tedariki ve modernizasyonu konusunda ABD tarafının kabul ve teklif mektubunun Ankara’ya ulaştığını açıkladı.

40 yeni F-16 ve 79 F-16'da modernizasyon

Kaynaklar, teklifin 40 yeni F-16 tedariki ve mevcut 79 F-16’nın modernizasyonunu kapsadığını açıkladı.

Bakanlık kaynakları, ABD’den gelen teklif ve kabul mektubu üzerinde ilgili birimlerin inceleme ve değerlendirmelere başladığını bildirdi.

"İki taraf bir araya gelecek"

Konuya ilişkin bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, “Daha önce de açıklandığı gibi her iki taraf incelemelerini tamamlamayı müteakip bir araya gelecektir. Bu görüşmede ortak inceleme ve değerlendirmeler yapılacaktır. Sonrasında da anlaşma nihayetlendirilecek ve takvim işlemeye başlayacaktır. Fiyatlandırma liste ve ürünler üzerinden yapılacaktır. Nihai anlaşma safhasına gelindiğinde bu anlaşmanın toplam maliyeti ortaya çıkacaktır. Üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye’de yapılmasına yönelik teklifimiz ABD makamlarına iletilmiştir.” denildi.

Eurofighter için Almanya bekleniyor

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in İngiltere ziyareti ve Eurofighter uçakları konusundaki soruya da yanıt verdi.

Bakan Güler’in İngiltere temasları sırasında ikili ve bölgesel konuların ele alındığını ifade eden kaynaklar, “Bu ziyaretteki gündem başlıklarından biri de Eurofighter konusu olmuştur. Eurofighter konsorsiyumu ülkelerinden Almanya’nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. İngiltere ve üretici firma temsilcileri ile teknik görüşmelere devam edilmektedir.” açıklamasında bulundu.

Yeni uçak gemisi projesi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun İstanbul’da Dizayn Proje Ofisi’ni ziyaretinde TF2000 ile uçak gemisi tasarımlarının yer aldığına dair bir soru üzerine bakanlık kaynakları, konsept tasarımda önemli mesafe kat edildiğini bildirdi.

Terörle mücadele operasyonları

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son bilgileri de paylaştı.

Kaynaklar, son 1 haftada 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana Irak ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 483 oldu.