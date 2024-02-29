Sakarya Nehri'nde cesedi bulunan kadının eşi ve oğlu gözaltına alındı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Sakarya Nehri'nde bulunan cesedin kayıp Leyla D'ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine kadının kocası ve oğlu gözaltına alındı.

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AFAD ekiplerince dün bulunan cesedin, Adapazarı ilçesinde 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" söyleyerek yardım talep eden Leyla D'ye (56) ait olduğu belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında kadının eşi S.D. ve oğlu U.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Doğancılar Mahallesi'nde yaşayan Leyla D'nin 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, "eşinin kendisini darbettiği ve öldüreceği" ihbarında bulunması üzerine evine giden Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını ikametinde bulamamıştı. Koca S.D, tartıştıkları ve karısının evi terk ettiği yönünde beyanda bulunmuştu.

Çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatan ve Leyla D'nin telefonunun en son sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşan ekipler, kadının telefonu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulmuştu. AFAD ve dalgıç polisler suda, jandarma ekipleri de nehrin kenarında arama faaliyeti gerçekleştirmişti.

Gözaltına alınan S.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Leyla D'yi arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dün nehrin Söğütlü ilçesi mevkisinde kadın cesedi bulmuştu.