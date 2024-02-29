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Türkiye Para Taekwondo Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Para Taekwondo Şampiyonası tamamlandı

Konya'da düzenlenen Türkiye Para Taekwondo Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.

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Türkiye Taekwondo Federasyonunun açıklamasına göre, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu ev sahipliği yaptığı organizasyonda birincilik elde eden sporcular şöyle:

 K44 Kadınlar

47 kilo: Büşra Emire

52 kilo: Lütfiye Özdağ

57 kilo: Sümeyye Özcan

65 kilo: Ayşe Dudu Karatay

+65 kilo: Nisa Nur Gürses

K44 Erkekler

58 kilo: Yusuf Eren Ay

63 kilo: Mehmet Dönmez

70 kilo: Yusuf Yünaçtı

80 kilo: Oktay Atalay

+80 kilo: İsmail Kaynak

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