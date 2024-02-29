Cevdet Yılmaz'dan ASELSAN ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ASELSAN'a gerçekleştirdiği ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Savunma sanayini güçlü tutmaya devam edileceğini söyleyen Yılmaz, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve aziz milletimizin desteğiyle savunma sanayimizde daha birçok yerli ve milli projeye imza atarak ülkemizi bu alanda çok daha güçlü kılmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ASELSAN'da incelemelerde bulundu. Yılmaz'a, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, aziz milletimizin en büyük değerlerinden ASELSAN'a bir ziyaret gerçekleştirerek, gözbebeği şirketlerimizden ASELSAN'ın gerek ülkemiz gerek dünyanın dört bir yanındaki dost ve müttefiklerimiz için geliştirdiği radar ve elektronik harp teknolojilerini yerinde inceledik. Son 20 yılda savunma sanayimizdeki yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere ulaşmasında çok önemli emeği olan, en üstün yerli ve milli teknolojileri üreten, ülkemizi bu alanlarda dünyada söz sahibi yapan ASELSAN başta olmak üzere savunma sanayi sektörünün birbirinden kıymetli kuruluşları ile gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve aziz milletimizin desteğiyle savunma sanayimizde daha birçok yerli ve milli projeye imza atarak ülkemizi bu alanda çok daha güçlü kılmaya devam edeceğiz. Bugünkü ziyaretimize ev sahipliği yapan Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgün ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'a teşekkür ediyor, savunma sanayi alanında ülkemize değer katan tüm kamu ve özel sektör çalışanlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.