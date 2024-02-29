Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'mülakat' tepkisi: Dayısı olan değil hak eden kazansın

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada öğretmen adaylarının atamasında uygulanan mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde mülakat sisteminin kaldırılacağına dair verdiği sözü hatırlatarak, "Dayısı olan değil hak eden kazansın" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmen adaylarının atamasında uygulanan mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde mülakat sisteminin kaldırılacağına dair verdiği sözün henüz yerine getirilmediğine dikkat çekti.

Davutoğlu'nun tweet'inde, "Mülakat uygulaması ile öğretmen adaylarımızın atanması ve öğrencilerimizin geleceği, iktidara yakın birilerinin iki dudağına mahkum edilmemeli! İktidar tarafından genel seçim öncesinde verilen ‘mülâkatlar kaldırılacak’ sözünün tutulmasını ve yüksek bir kontenjanla mülakatsız atamaların yapılarak öğretmen adaylarımıza yapılan bu zulmün sona erdirilmesi, ülkemiz ve gelecek nesillerimiz için elzem bir meseledir. Dayısı olanın değil, hak edenin kazandığı bir Türkiye için; mülakat sistemine dur de." ifadeleri yer aldı.

Davutoğlu'nun açıklaması, öğretmen atamalarında adaletli bir sürecin sağlanması ve liyakat esasının ön plana çıkarılması gerektiğinin altını çiziyor.