BIST 9.144
DOLAR 31,22
EURO 33,96
ALTIN 2.044,74
HABER /  GÜNCEL

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'mülakat' tepkisi: Dayısı olan değil hak eden kazansın

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'mülakat' tepkisi: Dayısı olan değil hak eden kazansın

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada öğretmen adaylarının atamasında uygulanan mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde mülakat sisteminin kaldırılacağına dair verdiği sözü hatırlatarak, "Dayısı olan değil hak eden kazansın" dedi.

Abone ol

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmen adaylarının atamasında uygulanan mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde mülakat sisteminin kaldırılacağına dair verdiği sözün henüz yerine getirilmediğine dikkat çekti.

Davutoğlu'nun tweet'inde, "Mülakat uygulaması ile öğretmen adaylarımızın atanması ve öğrencilerimizin geleceği, iktidara yakın birilerinin iki dudağına mahkum edilmemeli! İktidar tarafından genel seçim öncesinde verilen ‘mülâkatlar kaldırılacak’ sözünün tutulmasını ve yüksek bir kontenjanla mülakatsız atamaların yapılarak öğretmen adaylarımıza yapılan bu zulmün sona erdirilmesi, ülkemiz ve gelecek nesillerimiz için elzem bir meseledir. Dayısı olanın değil, hak edenin kazandığı bir Türkiye için; mülakat sistemine dur de." ifadeleri yer aldı.

Davutoğlu'nun açıklaması, öğretmen atamalarında adaletli bir sürecin sağlanması ve liyakat esasının ön plana çıkarılması gerektiğinin altını çiziyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan 'emekliye seyyanen zam yok' dedi Fehmi Koru itiraz etti verileri paylaştı
Erdoğan 'emekliye seyyanen zam yok' dedi Fehmi Koru itiraz etti verileri paylaştı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta yarın başlayacak
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta yarın başlayacak
ABD Hazine Bakanı Yellen, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Fatih Başkanı Karahan ile görüştü
ABD Hazine Bakanı Yellen, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Fatih Başkanı Karahan ile görüştü
Konya’da 13 düzensiz göçmen yakalandı
Konya’da 13 düzensiz göçmen yakalandı
Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: "Ablam" dediğin Meral Akşener'i...
Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: "Ablam" dediğin Meral Akşener'i...
Aracınızda klima bakımlarını ihmal etmeyin
Aracınızda klima bakımlarını ihmal etmeyin
Erzurum’da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu hayrete düşürdü
Erzurum’da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu hayrete düşürdü
Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e veto! İstanbul'daki CHP afişlerinde Özgür Özel olmayacak
Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e veto! İstanbul'daki CHP afişlerinde Özgür Özel olmayacak
Uzmanından ‘yaşlanma karşıtı 13 besin' önerisi
Uzmanından ‘yaşlanma karşıtı 13 besin' önerisi
İstanbul'da alkollü kiracı kaldığı gecekonduyu yaktı
İstanbul'da alkollü kiracı kaldığı gecekonduyu yaktı
Baygınlık geçiren şahıs ekipleri alarma geçirdi
Baygınlık geçiren şahıs ekipleri alarma geçirdi