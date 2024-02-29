Beytüşşebap'ta 3 metrelik karda zorlu mesai

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği yolları açarken iş makineleri ile ilerlemekte güçlük çekti.

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Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda kalan 6 ailenin kullandığı 45 kilometrelik yolu açmak İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye kadar çıktığı 2235 rakımlı yaylada iki dozerle yol açan ekipler, 10 gün sonra köye ulaşabildi. Ağır iş makinalarıyla yolları açan ekipler, tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yaz aylarında binlerce göçeri ağırlayan Faraşin Yaylası'nda kış aylarında da kalan 6 aile için devlet bütün imkanlarını seferber ediyor.