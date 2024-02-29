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Çanakkale'de sis etkili olmaya devam ediyor

Çanakkale'de sis etkili olmaya devam ediyor

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde itibaren başlayan yoğun sis, kentte etkili olmaya devam ediyor. Çanakkale Boğazı ise dün saat 17.30 sıralarında görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Etkili olan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

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Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran sis, kentte sabahın ilk ışıklarıyla beraber etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği dün saat 17.30 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

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