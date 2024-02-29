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Adanalı kebapçı sokak hayvanlarını unutmuyor

Adanalı kebapçı sokak hayvanlarını unutmuyor

Adanalı kebapçı, dükkanından artan ekmeklerin üzerine her gün etli kemik kaynatıp sokak köpeklerini besliyor.

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Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, her gün kentte bulunan sahipsiz köpekleri dükkanındaki müşterilerden artan ekmeklerle ve kaynattığı etli kemiklerle besliyor. Yaklaşık 3 yıldır gece gündüz beslediği sokak hayvanları Aydın’ı gördüğünde arkasından ayrılmıyor. Kış mevsiminde kar yağan Toros Dağları’nda bulunan soğuktan üşüyen ve titreyen köpekleri de gidip besleyen Aydın, bütün köpeklere ayrı ayrı ilgi gösteriyor.

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