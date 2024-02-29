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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 28 Şubat ve Necmettin Erbakan çıkışı! 'Yüzleşemezler...'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 28 Şubat ve Necmettin Erbakan çıkışı! 'Yüzleşemezler...'

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ın yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "O gün, seçilmiş Başbakan'a yapılan darbenin, bugün seçilmiş milletvekili Can Atalay'a yapılan Anayasa darbesinden hiçbir farkı yoktur" dedi.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat post modern darbesinin 27. yıldönümünde yayınladığı mesajda 28 Şubat'ı darbe olarak niteledi. Kılıçdaroğlu, 'O gün, seçilmiş Başbakan'a yapılan darbenin, bugün seçilmiş milletvekili Can Atalay'a yapılan Anayasa darbesinden hiçbir farkı yoktur' ifadelerini kullandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı:

- Merhum Devlet adamı Sayın Erbakan'a ve Refah Partisine yapılan 28 Şubat darbesinin "sahte mağdurları" bugünün zalimleri olmuşlardır.

- Timsah gözyaşlarına inanmayın çünkü onlar darbelerden beslenirler. O gün, seçilmiş Başbakan'a yapılan darbenin, bugün seçilmiş milletvekili Can Atalay'a yapılan Anayasa darbesinden hiçbir farkı yoktur.

- 15 Temmuz için “Allah'ın lütfu” diyerek 20 Temmuz'da sivil darbe yapanlar, Yargı kararlarını uygulamayarak Anayasaya darbe yapanlar 28 Şubat ile YÜZLEŞEMEZLER!

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