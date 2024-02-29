Özgür Özel, 300 bin kişi ile yapılan 300 anketin sonuçlarını açıkladı! İlk sonuçlar müjdeli şeyler söylüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yerel seçim için 300 anketle 300 bin yurttaşın görüşünü aldık. İlk sonuçlar müjdeli şeyler söylüyor” dedi. 1 Nisan sabahı için uyaran Özel, “Ne yapacaksanız 31 Mart’ta yapacaksanız. Endişeli seçmen birleşmeli. Tepki sandığa yansımazsa sömürü sürer” diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim için 300 büyük anket yaptırdıklarını anketlerde 300 bin kişinin görüşünü aldıklarını belirterek, “İlk sonuçlar müjdeli şeyler söylüyor” dedi. Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in sorularını yanıtlayan Özel, aday seçimi ve anket sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:

-Aday belirleme sürecinden kalan ufak tefek sorunlar var. Bir iki teknik aksaklıktan, hatadan, kötü niyetten dolayı listelerin yetişmemiş gibi durumlar oldu. İtirazlarımızı yapıyoruz. 22 bin aday başvurdu 1187 tanesi adaylaştı. Bunun yanında çok sayıda belediye meclisi üyesi adayımız var. Ama yoğunluk geçti.

Yüzde 30’u geçme gibi bir hedefimiz var

- Seçime tek başımıza giriyoruz. Türkiye genelinde yüzde 30’u geçme gibi bir hedefimiz var.

- Temelde hiçbir belediyeyi kaybetmemek, kıyı Ege’deki şeridi içeriye doğru Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli ile içeriye genişletmek.

- İç Anadolu’da, Kırıkkale’de bir iddia koymuş durumdayız.

- Kastamonu’da, Malatya’da ve Adıyaman’da milletvekillerimizi görevlendirdik. Yapılan ölçümlerde bu dört milletvekili partinin oyunun çok üzerinde bir talep gördüler.

- Özellikle deprem bölgesinde Veli Ağbaba Malatya’da, Abdurrahman Tutdere konulmadıkları anketlerden çıktılar. Veli Bey’i, Tutdere’yi koyun talebi halktan geldi. Şimdi iyi gidiyor.

300 in kişi ile 300 büyük anket yaptırdık

- Seçimler için aday belirlerken 300 büyük anket yaptırdık ve 300 bin deneğe ulaştık. Çok önemli kararlar verdik. Anketlerin gücünden çok yararlandık. Ölçme değerlendirmeyi kampanya aşamasında sürdürüyoruz. Adaylaşmalardan sonra gelen ilk anketler müjdeli şeyler söylüyor.

- Gökçek belediyeciliği gelmesin, İstanbul’da kupon arsalar Arap şeyhlerine, Katarlılara verilmesine, İstanbul’da Kanal İstanbul acı sürpriziyle karşılaşmayalım, Mersin MHP’ye geçerse üç-beş bin kişinin işten atıldığı süreçler yeniden yaşanmasın, Adana’da MHP zulmü geri gelmesin, Antalya’da, Muğla’da Aydın’da İzmir’de yaşam biçimine müdahale ve turizmi dibe vurduracak bir AKP belediyeciliği gelmesin diyen herkesin CHP’de birleşmesi gerektiğini düşünüyoruz.