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Türkiye, diplomatik ağı en geniş 3. ülke oldu

Türkiye, diplomatik ağı en geniş 3. ülke oldu

Avustralya merkezli Lowy Enstitüsü'nün, ülkelerin ve bölgelerin diplomatik ağlarına ilişkin "Küresel Diplomasi Endeksi" raporunda Türkiye, diplomatik ağı en geniş 3. ülke oldu.

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Türkiye, dış politikada kazan kazan ilişkisi çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Lowy Enstitüsü, dünyadaki "en önemli" diplomatik ağları tespit etmek amacıyla Asya, G20 ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünden (OECD) 66 ülkeye ilişkin verileri incelediği Küresel Diplomasi Endeksi adlı raporu yayımladı.

Raporda, Temmuz-Kasım 2023 döneminde 66 ülke ve bölgenin resmi kurumlarından elde edilen verilerden faydalanıldı.


Türkiye, diplomatik ağı en geniş 3. ülke

Ülke ve bölgeler, sahip oldukları dış temsilcilik sayısına göre sıralandı. Buna göre, diplomatik ağı en geniş ülke Çin olurken ikinci sırada ABD yer aldı.

Rapora göre dünya çapında 252 dış temsilciliği bulunan Türkiye, en geniş diplomatik ağ sıralamasında üçüncü oldu.

Türkiye'nin 2021'den bu yana 11 yurt dışı temsilciliği açtığı ve bunların çoğunun Ortadoğu ve Afrika'da bulunduğu kaydedilen raporda, ülkenin diplomatik ağının yaklaşık yüzde 40'ının Avrupa'da bulunduğu aktarıldı.

Raporda Çin, ABD ve Türkiye'nin ardından sırasıyla Japonya, Fransa, Rusya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Brezilya ilk 10'da yer aldı.

Türkiye'nin dünya çapında 261 temsilciliği bulunuyor

Diplomatik kaynaklara göre ise Türkiye'nin 2002'de 163 olan faal dış temsilcilik sayısı 2024 itibarıyla 261'e yükseldi.

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