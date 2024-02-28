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Beşiktaş - Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş - Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

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Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u konuk edecek.

Beşiktaş 0-0 Konyaspor (CANLI SKOR)

Dolmabahçe Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele, A Spor ekranlarından yayınlanacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rashica, Semih

Konyaspor: Deniz, Cebrail, Damjanovic, Hadebe, Yasir, Soner, Niangbo, Oğulcan, Cicaldau, Yunus, Muhammet

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